В Киргизии заявили о решении вопроса с обслуживанием карт «Мир» Посол Киргизии в России назвала проблемы с обслуживанием карт «Мир» временными

Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат заявила, что проблемы с обслуживанием карт «Мир» в ряде банков Киргизии являются временными и техническими. По ее словам, стороны ведут диалог по решению данного вопроса, сообщает РИА Новости.

Самат указала на то, что действия банков не являются политикой, это техническая проблема.

Во всем мире трясет всех. Такие большие процессы происходят, поэтому, я думаю, что это все временно, большие люди в нашем финансовом сегменте найдут какой-то выход, точки соприкосновения, — подчеркнула дипломат.

Половина банков Киргизии прежде заявила о прекращении работы с платежной системой «Мир». Комментируя приостановление обслуживания российских карт Самат сказала, что бизнес ищет любые возможности, чтобы «финансовый кровоток происходил». Поэтому, что-то сдвинется с места, считает дипломат.

Ранее коммерческие банки Киргизии Оптима Банк и «Бай тушум» с 1 ноября приостановили обслуживание карт «Мир». Причины приостановки работы с платежной системой «Мир» не назывались. До них в Киргизии семь кредитных организаций приостановили обслуживание российских карт «Мир».