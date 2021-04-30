В Киргизии заявили о 183 пострадавших в конфликте с Таджикистаном

https://static.news.ru/photo/7610a3fc-abd6-11eb-9a4d-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Число пострадавших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном выросло до 183 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Киргизии Элизу Солтонбекову.

Количество пострадавших на сегодняшний день достигло 183, 34 из них умерли, — заявила Солтонбекова.

Она уточнила, что 99 пострадавших в данный момент находятся в больницах.

Министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что конфликт с Таджикистаном на границе произошёл 28 апреля после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. По данным МВД, уже на следующий день, 29 апреля, в район водозабора прибыли местные жители со стороны Киргизии. Они потребовали демонтировать камеры, однако местные жители из Таджикистана отказались и «начали обстреливать из нескольких охотничьих ружей».

Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.