В Киргизии заблокировали TikTok

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Министерство культуры, информации и спорта Киргизии приняло решение перекрыть доступ гражданам к китайскому сервису для создания и просмотра коротких видео TikTok, сообщает EADaily со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства. Причиной назвали вредное воздействие приложения на психическое здоровье и развитие детей.

Как пишет издание, в Минкульте рассказали о росте числа соответствующих обращений от граждан и некоторых неправительственных организаций.

TikTok погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется, и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения, — заявили в пресс-службе.

Ведомство уже направило соответствующий запрос в Министерство цифрового развития Киргизии, сообщает издание. Между тем TikTok уже заблокирован в Узбекистане и Афганистане.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому запрещается публиковать и распространять контент в СМИ, который причиняет вред здоровью или развитию детей. Закон был принят для создания безопасной среды и «укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков».