В Киргизии ввели запрет на экспорт угля Министр Ибраев: экспорт угля из Киргизии запрещен, чтобы избежать дефицита и роста цен

Фото: protest Ondrej Hajek/CTK/globallookpress.com

Киргизские власти запретили экспорт угля из страны, чтобы не допустить дефицита ресурса и роста цен на него, заявил министр энергетики республики Таалайбек Ибраев. По его словам, которые передает EADaily, за девять месяцев из Киргизии вывезли более 178 тысяч тонн угля.

Сейчас ситуация какая. Берут кара-кечинский уголь, пакуют его в мешки и 20-тонными фурами вывозят за границу. Поэтому мы выпускаем распоряжение о запрете вывоза угля, — сказал Ибраев.

Министр энергетики Киргизии добавил, что цены на уголь внутри страны будут регулироваться со стороны государства. Власти республики ввели потолок цен на этот ресурс, и в случае превышения участником рынка установленного ценового порога уголь у него будут изымать.

Это только торгаши спекуляцией занимаются. Мы работаем над этим. Единственная проблема — в цене, нам надо ее удержать, — заключил Ибраев.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить перевозку угля из России. Как говорится в новом руководстве ЕС по санкциям против РФ, передача определенных товаров, включая уголь и сопутствующие товары, «должна быть разрешена для борьбы с отсутствием продовольственной и энергетической безопасности во всем мире».