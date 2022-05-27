В Киргизии временно ограничили вещание телеканалов ВГТРК

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В Киргизии временно ограничили вещание телеканалов ВГТРК — недоступна трансляция «России 24», «России Культура» и «Звезды», сообщает местный провайдер телевещания «Акнет». Причиной отключения названо «принятие в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов».

Информируем Вас, что по причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов — на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК, — указано на сайте провайдера.

Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) призвал жителей республики не использовать военную форму и символ Z 9 мая во время шествия «Бессмертного полка». В ведомстве заявили, что ношение формы способствует «разжиганию межнациональной розни». Также сообщалось, что власти страны запретили показ трёх российских фильмов о Донбассе в рамках кинофестиваля «Время правды». В Минкультуры республики заявили, что это связано с текущими событиями на Украине.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru объяснил, что Бишкек таким образом пытается сохранить нейтралитет в отношении российской спецоперации, поскольку имеет тесные связи с Украиной.