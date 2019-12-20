https://static.news.ru/photo/3335875a-24af-11ea-907e-fa163e074e61_660.jpg Болот Шамшиев Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Скончался известный кинорежиссёр и писатель Болот Шамшиев. Народный артист СССР умер после продолжительной болезни в больнице Киргизии.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Режиссёру было 78 лет.

Шамшиев был автором таких фильмов, как «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля». За фильм «Белый пароход» он в 1977 году был удостоен Государственной премии СССР.

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