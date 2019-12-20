Скончался известный кинорежиссёр и писатель Болот Шамшиев. Народный артист СССР умер после продолжительной болезни в больнице Киргизии.
Об этом
Режиссёру было 78 лет.
Шамшиев был автором таких фильмов, как «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля». За фильм «Белый пароход» он в 1977 году был удостоен Государственной премии СССР.
Ранее NEWS.ru писал о смерти бывшего вратаря сборной Советского Союза по футболу Юрия Пшеничникова. Спортсмен умер на 80-м году жизни. Мужчина имел титул чемпиона СССР 1970 года.
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