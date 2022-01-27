В Киргизии сообщили о стягивании Таджикистаном тяжёлой техники к границе

Таджикская сторона начала стягивать в зону конфликта на границе с Киргизией тяжёлую технику и личный состав, сообщает Погранслужба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, передаёт ТАСС. Также отмечается, что с таджикской стороны продолжаются обстрелы позиций киргизских военнослужащих. По последним данным, число пострадавших с обеих сторон возросло до 17 человек. Погиб один житель таджикского села.

Директор ПС ГКНБ генерал-майор Уларбек Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжёлую военную технику и личный состав, — говорится в сообщении.

Отмечается, что перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо. По официальной информации, во время обстрелов на границе применялись миномёты.

У пострадавших при обстрелах четверых военнослужащих Киргизии в основном раздроблены кости, сообщил координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков. Все они доставлены в больницу.

Таджикская сторона сообщает об одном убитом и 13 раненых, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

По данным Sputnik Таджикистан, поводом для инцидента послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с киргизской стороны. В результате этого пострадали несколько человек. Силовики с обеих сторон начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.