В Киргизии сменили флаг из-за ассоциации с подсолнухом

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в государственные символы страны, сообщает пресс-служба главы государства. Согласно документу, расположенные на флаге волнообразные лучи вокруг тундука (навершие юрты), которые ассоциировались с подсолнухом, будут прямыми, передает РИА Новости.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон <...> «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики», который был принят Жогорку Кенешем (парламентом. — NEWS.ru) 20 декабря 2023 года, — рассказали в пресс-службе.

Депутаты местного парламента, которые являются инициаторами закона, заявили, что подсолнух не является основной сельскохозяйственной культурой государства, а прямые линии более похожи на лучи солнца. Идея изменить государственный флаг вызвала бурные обсуждения среди жителей Киргизии. Многие граждане выступили категорически против этой идеи, в том числе некоторые известные спортсмены, которые пообещали выходить на международные турниры со старым вариантом флага.

Ранее Иран поднял черный флаг мести над мавзолеем имама Резы в городе Мешхед. Соответствующую фотографию опубликовал в социальных сетях политический блогер Джексон Хинкл, на которого подписаны 1 млн пользователей. В последний раз этот символ поднимали в январе 2020 года, когда был убит иранский генерал Касем Сулеймани.