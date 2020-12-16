В Киргизии проявили интерес к российской вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/f45195ac-3fa5-11eb-b22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look press

Министры здравоохранения России и Киргизии Михаил Мурашко и Алымкадыр Бейшеналиев обсудили сотрудничество в области применения российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», следует из сообщения пресс-службы Минздрава РФ.

Так, встреча министров состоялась 16 декабря в Минздраве РФ.

В ходе встречи министры здравоохранения двух стран обсудили также возможность применения российской вакцины «Спутник V» и лекарственных препаратов на территории Киргизской Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, главы ведомств обсудили направления сотрудничества в области противодействия пандемии COVID-19 и обеспечения эпидемиологической безопасности.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата.