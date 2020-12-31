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В Киргизии произошло землетрясение

12:20, 01 января 2021 21
Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сеть сейсмических станций в Казахстане зафиксировала землетрясение магнитудой 4,5 с очагом на территории соседней Киргизии.

Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобрнауки Казахстана, передаёт ТАСС. Эпицентр располагался в 201 км к юго-западу от Алма-Аты, очаг залегал на глубине 20 км. Толчок зафиксировали в 13:41 (10:41 мск) 1 января. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

29 декабря в Хорватии произошло сильнейшее за год землетрясение. Толчки магнитудой 6,3 произошли недалеко от столицы страны — Загреба. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. В близком к эпицентру городу Сисак также зафиксированы серьёзные разрушения. Различные травмы получили около 30 человек, жертвами стали семеро. Повторные толчки магнитудой до 4,6 произошли утром 30 декабря. Власти страны объявили 2 января днём траура по погибшим. Планируется открыть государственный счёт для перечисления помощи пострадавшим.

Как передавал NEWS.ru, после землетрясения в Хорватии власти Словении приняли решение приостановить работу единственной на территории бывшей Югославии атомной станции «Кршко».

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