В Киргизии произошло землетрясение

https://static.news.ru/photo/a9566ddc-4c13-11eb-9a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сеть сейсмических станций в Казахстане зафиксировала землетрясение магнитудой 4,5 с очагом на территории соседней Киргизии.

Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобрнауки Казахстана, передаёт ТАСС. Эпицентр располагался в 201 км к юго-западу от Алма-Аты, очаг залегал на глубине 20 км. Толчок зафиксировали в 13:41 (10:41 мск) 1 января. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

29 декабря в Хорватии произошло сильнейшее за год землетрясение. Толчки магнитудой 6,3 произошли недалеко от столицы страны — Загреба. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. В близком к эпицентру городу Сисак также зафиксированы серьёзные разрушения. Различные травмы получили около 30 человек, жертвами стали семеро. Повторные толчки магнитудой до 4,6 произошли утром 30 декабря. Власти страны объявили 2 января днём траура по погибшим. Планируется открыть государственный счёт для перечисления помощи пострадавшим.

Как передавал NEWS.ru, после землетрясения в Хорватии власти Словении приняли решение приостановить работу единственной на территории бывшей Югославии атомной станции «Кршко».