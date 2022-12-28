В Киргизии президент пристыдил чиновников за документацию на русском языке Президент Киргизии Жапаров назвал неправильным ведение документооборота только на русском языке

Фото: president.kg

Садыр Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на заседании кабинета министров республики, пристыдил чиновников за ведение документооборота на русском языке, передает РИА Новости. По мнению главы государства, в республике должны создаваться условия, чтобы любой гражданин Киргизии мог свободно говорить и писать на государственном языке.

Неправильно, являясь киргизами, вести документооборот только на русском языке. Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%, — заявил Жапаров.

В данный момент в Киргизии русский язык является официальным, киргизский — государственным.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень сообщил ранее, что в стране в силу вступил новый этап закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого дня за русский язык начнут штрафовать сотрудников различных структур, в том числе государственных учреждений, образования, науки, средств массовой информации и других.

Ранее молдавский парламент принял новый кодекс о выборах, который исключает необходимость печати бюллетеней для голосования на русском языке. На сайте высшего представительного органа республики указано, что теперь все бюллетени будут оформляться на румынском языке.