В Киргизии предотвратили теракт в воинской части

В Казахстане ратифицирован Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, который направлен на отмену в республике смертной казни. Подпись под документом поставил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Документ предполагает, что страны, которые его подписали, отказываются от применения смертной казни и принимают все меры для её отмены. Исключение возможно при юридическом оформлении оговорки о допустимости использования высшей меры...