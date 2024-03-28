Стало известно, как киргизов пытаются вербовать для терактов в России Минтруд: киргизов через сайты знакомств пытаются вербовать для терактов в РФ

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Граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетних, пытаются вербовать для участия в террористических актах на территории России, заявило Министерство труда республики. Отмечается, что чаще всего это происходит через сайты знакомств. Власти призвали жителей «не поддаваться на различные провокации», не трудоустраиваться через соцсети, а также внимательно следить за детьми.

Вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам, делают ставку на уязвимых людей, лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности, — сказано в публикации.

Ранее РИА Новости писало, что подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Источник агентства уточнил, что речь идет о канале «Голос Хорасана», который работает на аудиторию Таджикистана. Сейчас он удален по неизвестной причине. Инсайдер пояснил, что информация появилась в ходе разработки конкретного человека.

Как выяснил Telegram-канал WarGonzo, устроившие стрельбу в «Крокусе» проходили подготовку в Турции. В публикации отмечается, что всех четырех террористов готовили в одном из лагерей в Стамбуле. Официального подтверждения этой информации нет.