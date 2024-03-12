В Киргизии объявили в розыск владельца российской компании Capital Group ГКНБ Киргизии объявил в розыск российского предпринимателя Павла Тё

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Павел Тё

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил в розыск российского предпринимателя, председателя совета директоров компании Capital Group Павла Тё, сообщает издание Tazabek. Его обвиняют в финансировании организованной преступной группировки Камчы Кольбаева, известного как Коля Киргиз.

В ГКНБ утверждают, что Тё имел связь с «ворами в законе», самим Кольбаевым и членом ОПГ Алимом Роем. По информации ведомства, он обеспечивал им покровительство и поддержку в Киргизии.

Были установлены факты финансирования деятельности ОПГ Камчы Асанбека, входившего в международную преступную группировку «Братский круг», со стороны одного из крупных бизнесменов России Тё Павла Владимировича (известного в криминальных кругах как Паша Кореец), — говорится в материале.

Capital Group является одной из крупнейших девелоперских компаний. С 1990-х годов под ее началом было построено порядка 11 млн квадратных метров многофункциональных комплексов премиум-класса.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России объявил в розыск 700 иностранных наемников. Среди них граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. В ведомстве уточнили, что часть из объявленных в розыск заочно арестованы.