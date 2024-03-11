В Киргизии медиков учат убеждать родителей привить ребенка от кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киргизии Минздрав начал активно работать с населением в вопросах эпидемии кори и краснухи, сообщает местный Центр иммунопрофилактики. К 5 марта в республике выявлено 4855 случаев кори. Профильный центр проводит занятия для медицинских сотрудников, на которых врачей учат общаться с населением, чтобы убедить их поставить прививку.

Обучение поможет медицинским работникам выстроить правильную коммуникацию с населением, особенно с родителями детей, среди которых будет проводиться иммунизация, — рассказали в пресс-службе центра.

Ранее сообщалось, что вспышку кори зафиксировали в Московской духовной академии в стенах Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Пять семинаристов попали в больницу. Всем госпитализированным от 18 до 21 года, симптомы вируса у них появились 1 марта, после чего их положили в медико-санитарную часть, позднее состояние заболевших ухудшилось, им вызвали скорую помощь.

Ранее очаг кори выявили в подмосковных Люберцах. Вирус обнаружили у одного из жильцов дома на улице Митрофанова. В связи с произошедшим по подъездам расклеили объявления с призывом обратиться в больницу и пройти вакцинацию от кори.