В Киргизии могут запретить повсеместное использование латиницы

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В Национальной комиссии Киргизии по государственному языку рассматривают законопроект об ограничении использования латиницы в стране, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Согласно новому закону использовать латинский алфавит на вывесках смогут только иностранные бренды . По словам замглавы Нацкомиссии Жылдыз Орозбековой на заседании комитета парламента по социальной политике, текст транслируемой в Киргизии рекламы будет писаться на кыргызском, а затем дублироваться на русском.

После принятия закона у нас появится возможность требовать соответствия рекламных материалов нормам закона. По закону тексты рекламы должны писаться сначала на кыргызском, затем — на русском. Латиница разрешается только в названиях брендов, — сказала Орозбекова.

Глава Нацкомиссии уточнила, что законопроекту о государственном языке придадут конституционный статус.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ранее предложил отказывать в предоставлении гражданства тем, кто не владеет казахским языком. Как пояснил политик, власти страны разработали поправки в законодательство, согласно которым незнание государственного языка наряду с незнанием основ истории и национального законодательства может рассматриваться как дополнительное основание для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве.