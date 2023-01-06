В Киргизии машина сорвалась в обрыв на горной дороге

Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

На горной дороге на территории Киргизии машина сорвалась в обрыв, сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на информацию очевидцев. Отмечается, что в результате происшествия никто не погиб, данные о пострадавших отсутствуют. В МЧС инцидент пока никак не прокомментировали.

Автомобиль на горной дороге сорвался в обрыв в Киргизии. Как сообщают очевидцы, погибших нет, — передает телеканал.

Журналисты рассказали, что ЧП произошло в городе Кара-Куль.

В июле четыре человека, включая двоих несовершеннолетних, погибли при падении машины в каньон в Дагестане. Водитель не заметил обрыв, который располагался прямо возле смотровой площадки, из-за сильного тумана. В итоге машина пролетела почти сотню метров и ударилась о землю.

В августе в Крыму автомобиль сорвался с 20-метрового обрыва и упал в море. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован. Инцидент произошел на мысе Тарханкут, падение автомобиля заметили местные рыбаки, которые и вызвали спасателей.