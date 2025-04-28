В Киргизии избрали меру пресечения фигурантам дела о наемничестве В Киргизии фигурантов дела о наемничестве отправили под домашний арест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четырех фигурантов уголовного дела о наемничестве в Киргизии отправили под домашний арест после вмешательства российских дипломатов, сообщил в Telegram-канале журналист Эдвард Чесноков. По его словам, они никакого отношения к наемникам или военизированным формированиям не имеют.

Они русские. Их арестовали за то, что они выступают за память о Великой Отечественной войне, — отметил Чесноков.

Журналист рассказал подробнее о задержанных. Первым оказался один из крупнейших африканистов-практиков Виктор Васильев. По словам Чеснокова, он попал в черный список западных спецслужб за организацию антиколониальных конференций и борьбу за суверенитет бывшей Французской Африки.

Второй фигурант — сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина. Третьим задержанным стал организатор бизнес-курсов в Бишкеке Владимир Сиротенко. Также он является бойцом ММА и патриотом малой родины, выступал под флагом Киргизии.

Последний фигурант — учитель русского языка и литературы в церковно-приходской школе «Светоч» в Оше Сергей Лапушкин. Журналист уточнил, что только Васильев имеет российское гражданство.

Ранее посольство РФ в Киргизии сообщило, что отношения Москвы и Бишкека останутся на прежнем уровне стратегического партнерства. Такое заявление прозвучало на фоне задержания сотрудницы Русского дома Секериной.