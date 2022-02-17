В Киеве заявили, что журналистов допустят до мест обстрелов в Донбассе

Украина выполняет Минские договоренности и готова дать доступ украинским и иностранным журналистам к местам обстрелов в Донбассе, заявил министр обороны страны Алексей Резников, сообщает ТАСС. Мировому сообществу предоставят объективные данные о том, кто на самом деле нарушает нарушает Минские соглашения, отметил он.

Мы неукоснительно соблюдаем все взятые на себя обязательства и принимаем меры для обеспечения безопасности наших граждан. Мы информируем международных партнеров. Совместно с коллегами из других ведомств мы обеспечим максимальный доступ украинских и иностранных СМИ в места обстрелов, мы максимально прозрачны. <...> Будет сделано всё, чтобы предоставить миру объективную информацию о том, кто действительно нарушает Минские договоренности и не хочет мира, — сказал Резников.

Он добавил, что произошедшее должно быть расследовано, чтобы эффективнее поддерживать режим прекращения огня. Утренние и дневные обстрелы Резников назвал провокацией со стороны самопровозглашённых республик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа дипломатов и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране необходима. По его словам, их присутствие является фактором «сдерживания» на фоне нового обострения в Донбассе. Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в «действенном механизме фиксации всех нарушений режима тишины».

Новости об открытии огня в районах ДНР и ЛНР появились рано утром. Согласно информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов ЛНР, а также окраины Донецка. Военные ДНР открыли ответный огонь.