В Киеве рассказали, сколько стран НАТО выступают против членства Украины

Около 40% стран — членов Североатлантического альянса выступают против вступления Украины в НАТО, сообщил экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж телеканалу Politeka. По мнению генерала, Украине не стоит ожидать вступления в Альянс в ближайшее время, так как многие в блоке не поддержат подобную инициативу.

Мы предусматриваем, что где-то 12 стран — членов НАТО или были бы против, или воздержались. То есть где-то 40% не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ, — отметил Маломуж.

Маломуж также вспомнил заявление Госдепа о том, что для вступления в НАТО Украине необходимо ещё как минимум 10 лет. Генерал полагает, что ещё с учётом этого Украина вряд ли окажется в военном блоке.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что в ближайшее время Украина не вступит в НАТО. По его словам, Альянс должен прийти к консенсусу относительно вступления Украины в НАТО, а этого в настоящее время нет.

Также Джоанэ добавил, что НАТО поддерживает суверенитет Киева, но участвовать в боевых действиях в стране не будет.

Ранее заместитель генсека НАТО отметил, что в Альянсе нет раскола относительно вопросов помощи Украине. Он рассказал, что Блок не оказывает централизованной военной помощи Киеву, однако не запрещает делать этого отдельным своим членам.