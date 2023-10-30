Секретарь Совбеза Армении обсудил усиление сотрудничества с Киевом ОП Украины: Ермак обсудил сотрудничество с секретарем Совбеза Армении

Фото: president.gov.ua

Андрей Ермак

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретились на полях саммита по так называемой украинской формуле мира в Мальте, сообщается на сайте украинского лидера. Представители государств обсудили усиление двустороннего сотрудничества.

Руководитель офиса президента подтвердил настроенность украинской стороны на усиление сотрудничества с Арменией, в частности по вопросам европейской интеграции, — говорится в сообщении.

В Киеве добавили, что Ермак поблагодарил Григоряна за участие в саммите и отметил новый контекст в двусторонних отношениях. На встрече также упоминалась первая личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Гранаде. Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно региональных вызовов безопасности.

Ранее Пашинян заявил, что в присутствии российских военных баз на территории республики нет никаких преимуществ. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». По его словам, к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности его привели недавние события в Карабахе.