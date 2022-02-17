В Киеве протестующие бизнесмены столкнулись с силовиками у Верховной рады

Во время столкновений с протестующими предпринимателями у стен Верховной рады в Киеве пострадали несколько представителей силовых структур, сообщил телеканал «Украина-24». По озвученной информации, во время стычек против протестующих был применён слезоточивый газ.

При этом представители местного бизнеса продолжают бросать в силовиков камни и иные подручные средства. Митингующие сообщили, что отказываются освобождать перекрытую ими улицу Грушевского и площадь Конституции. Кроме того, они предпринимают попытки прорваться через ограду к зданию правительства, где в это время идёт пленарное заседание.

Силовики продолжают задержания участников акции.

Ранее сообщалось, что заслуженный экономист, экс-министр экономики страны Виктор Суслов заявил, что нагнетание угрозы «российского вторжения» Западом в результате привело к тяжёлым экономическим последствиям для Украины. По словам экономиста, страны с рыночной экономикой, в том числе Украина, крайне уязвимы к информационным войнам. Он отметил, что действия западных государств носили характер «экономической диверсии». Экономист напомнил, что в одном из видеообращений президент Украины Владимир Зеленский сообщил о падении курса гривны и выводе из страны $12,5 млрд в течение января.