В Киеве протестующие бизнесмены попытались взять штурмом здание Рады

У Верховной рады в Киеве произошла стычка полиции и митингующих предпринимателей, которые требуют налоговых послаблений, передаёт РИА Новости. Инцидент случился после того, как группа бизнесменов попыталась прорваться в здание парламента. Несколько участников акции задержаны. Силовики оттеснили протестующих от здания.
Как сообщил корреспондент агентства, предприниматели
Представители бизнеса собрали инициативную группу, чтобы попытаться войти в здание парламента, однако попытку пресекли силовики. Возникла потасовка, после которой полиция задержала нескольких активистов. Отмечается, что протестующие зажгли дымовые шашки и фаеры, из-за чего как минимум один правоохранитель пострадал.
Ранее сообщалось, что в Киеве несколько тысяч человек собрались на акцию протеста против администрации президента Украины и госпереворота.
Митингующие потребовали уволить главу офиса президента и его заместителя Андрея Ермака. Акция началась с исполнения собравшимися гимна Украины, затем организаторы митинга перешли к выступлениям. За порядком в ходе митинга следили более трёх тысяч полицейских и полторы тысячи военных Нацгвардии.