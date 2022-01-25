В Киеве протестующие бизнесмены попытались взять штурмом здание Рады

У Верховной рады в Киеве произошла стычка полиции и митингующих предпринимателей, которые требуют налоговых послаблений, передаёт РИА Новости. Инцидент случился после того, как группа бизнесменов попыталась прорваться в здание парламента. Несколько участников акции задержаны. Силовики оттеснили протестующих от здания.

Как сообщил корреспондент агентства, предприниматели требуют принять законопроект об упрощённой системе использования кассовых аппаратов, а также других послаблений в Налоговом кодексе. Митинг открылся шествием по центру Киева, а завершился у здания Рады.

Представители бизнеса собрали инициативную группу, чтобы попытаться войти в здание парламента, однако попытку пресекли силовики. Возникла потасовка, после которой полиция задержала нескольких активистов. Отмечается, что протестующие зажгли дымовые шашки и фаеры, из-за чего как минимум один правоохранитель пострадал.

Ранее сообщалось, что в Киеве несколько тысяч человек собрались на акцию протеста против администрации президента Украины и госпереворота.

Митингующие потребовали уволить главу офиса президента и его заместителя Андрея Ермака. Акция началась с исполнения собравшимися гимна Украины, затем организаторы митинга перешли к выступлениям. За порядком в ходе митинга следили более трёх тысяч полицейских и полторы тысячи военных Нацгвардии.