В Киеве попросят посла Украины объяснить слова об отказе от членства в НАТО

Послу Украины в Британии Вадиму Пристайко необходимо будет объяснить, что именно он имел в виду, заявив о возможном отказе страны от вступления в НАТО, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, слова которого приводит агентство «Страна.ua». Он подчеркнул, что стремление Киева в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплены в конституции.

Посол использовал слово «гибкость». Я думаю, стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду. Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны, — сказал Никифоров.

Пристайко в эфире ВВС Radio 5 заявил, что Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

Ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж сообщил, что около 40% стран — членов Североатлантического альянса выступают против вступления Украины в НАТО. По мнению генерала, Украине не стоит ожидать вступления в Альянс в ближайшее время, так как многие в Блоке не поддержат подобную инициативу.

Маломуж также вспомнил заявление Госдепа о том, что для вступления в НАТО Украине необходимо ещё как минимум 10 лет. Генерал полагает, что ещё с учётом этого Украина вряд ли окажется в военном блоке.

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс также высказалась о возможности принятия Украины в НАТО. Она отметила, что если станет главой государства, то эта тема не будет стоять на повестке.