В Киеве проходит акция протеста против закрытия телеканалов

https://static.news.ru/photo/3ca45fa8-69f7-11eb-975e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналисты закрытых украинских телеканалов Zlk, 112 и NewsOne вышли на акцию протеста в Киеве. К ним присоединилось более тысячи граждан.

Как передаёт Strana.ua, в понедельник 8 февраля протестующие выстроились в цепь на Парковой аллее, где стартовал объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским форум-марафон по коронавирусной инфекции. Отмечается, что участники акции пытались пройти на мероприятие с участием Зеленского, но их не пустила охрана.

По информации источника, протесты носят мирный характер. Вместе с тем, к месту проведения акции пришли ультраправые активисты, которые стали оскорблять и провоцировать журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных каналов в начале февраля. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им также не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Такое решение направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора», утверждают украинские власти. Блокировку телеканалов поддержал бывший президент страны Пётр Порошенко.

Как писал NEWS.ru, российские власти не забудут Киеву решения о приостановке вещания трёх оппозиционных телеканалов и обязательно ответят на такой шаг. Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что, возможно, на сегодняшний день у России хватает забот и ждать «мести» со стороны Москвы в ближайшее время, вероятно, не стоит, но важно понимать, что Кремль подобные действия Киева без внимания не оставит.