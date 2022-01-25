В Киеве опровергли требование об отзыве инициативы по Донбассу

Киеву не выдвигалось требование об отзыве законопроекта о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса в качестве условия переговоров в «нормандском формате», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт ТАСС. Накануне правительство Украины на внеочередном заседании отозвало спорную инициативу из Рады.

Хотел бы развеять некоторые фейки, которые сегодня начали появляться, к сожалению, и в украинских СМИ. Во-первых, это якобы Украина была вынуждена принять какое-то требование от кого-то об отзыве законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода». <...> Никаких условий относительно проведения встречи в «нормандском формате» не было, — сказал Ермак.

Накануне кабмин Украины для деэскалации на Востоке страны отозвал из Рады спорный законопроект о переходном периоде в Донбассе.

В частности, инициатива предлагала закрепить за Россией определение «государства-агрессора» и «государства-оккупанта», определить базовые принципы «деоккупации и реинтеграции» и ввести ответственность за «правонарушения, связанные с временной оккупацией».

Ранее сообщалось, что Совет Госдумы РФ принял решение рассмотреть в феврале обращения Коммунистической партии к главе государства Владимиру Путину о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.