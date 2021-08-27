В Киеве назвали обстрелы в Донбассе знаком Вашингтону от Москвы

Член контактной группы по Донбассу от украинской стороны, журналист Сергей Гармаш полагает, что обстрелы Авдеевки, которые произошли 28 августа, — это послание для США от России. Об этом он рассказал телеканалу «Украина 24».
Девять украинских военнослужащих
Им невыгоден сейчас ещё один конфликт, очень невыгоден. Поскольку вмешиваться в него серьёзно они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, если Россия начнёт получать с этого свои дивиденды, усиливаться, нельзя будет, потому что это будет расценено как ещё одно поражение администрации Байдена, — сказал Гармаш.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту Владимиру Зеленскому способствовать переброске войск США на территорию страны. Бывший дипломат убеждён, что это станет главным фактором сдерживания России.