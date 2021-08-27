16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

В Киеве назвали обстрелы в Донбассе знаком Вашингтону от Москвы

18:33, 28 августа 2021
В Киеве назвали обстрелы в Донбассе знаком Вашингтону от Москвы Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Член контактной группы по Донбассу от украинской стороны, журналист Сергей Гармаш полагает, что обстрелы Авдеевки, которые произошли 28 августа, — это послание для США от России. Об этом он рассказал телеканалу «Украина 24».

Девять украинских военнослужащих получили ранения в ходе обстрела их позиций в районе Авдеевки. Гармаш считает это прощупыванием почвы под США, так как им новый конфликт очень невыгоден, особенно учитывая ситуацию в Афганистане. Журналист видит в повышении военной активности в Донбассе желание России «получить свои дивиденды, учитывая невозможность вмешательства США даже по политической линии».

Им невыгоден сейчас ещё один конфликт, очень невыгоден. Поскольку вмешиваться в него серьёзно они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, если Россия начнёт получать с этого свои дивиденды, усиливаться, нельзя будет, потому что это будет расценено как ещё одно поражение администрации Байдена, — сказал Гармаш.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту Владимиру Зеленскому способствовать переброске войск США на территорию страны. Бывший дипломат убеждён, что это станет главным фактором сдерживания России.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео