В КГБ Белоруссии заявили о попытках извне организовать новые протесты

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В Белоруссии стабилизировалась внутриполитическая ситуация, протестное движение практически сошло на нет. Однако сохраняются попытки внешнего вмешательства в дела страны с тем, чтобы возобновить акции протеста — об этом заявил председатель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель.

Заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти действия, которые были раньше. <...> Но мы оцениваем, что они не приведут к тем результатам, к которым они стремятся, — приводит слова Тертеля ТАСС.

Генерал-лейтенант заверил, что никакие внешние силы не смогут заново запустить оппозиционные акции в Белоруссии. И хотя такие попытки остаются, сейчас власти оценивают ситуацию как стабильную.

Акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа 2020 года. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Выходившие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Действующий президент страны заявил, что в стране пытались провести цветную революцию по западным методичкам.

Ранее NEWS.ru писал, что на программу поддержки белорусских оппозиционеров власти Германии выделят около €21 млн. Эти средства пойдут на предоставление убежища и стипендий, а также на поддержку независимых СМИ.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил уверенность, что придёт день, когда белорусы смогут жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона. Также он добавил, что будет создан механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека в Белоруссии, и в конечном итоге их привлекут к ответственности.