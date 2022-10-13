В КГБ Белоруссии обвинили Запад в попытках открыть второй фронт против РФ Глава КГБ Белоруссии обвинил Запад в попытках открыть второй фронт против России

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Запад предпринимает попытки открыть второй фронт, чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач, заявил на встрече с работниками «Беларуськалия» председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, которого цитирует агентство БелТА. По его словам, в нынешней ситуации идет речь о переделе мира и попытках поставить Белоруссию в один ряд со странами — сателлитами Восточной Европы.

Запад предпринимает попытки открыть второй фронт на каком-либо направлении для того, чтобы отвлечь ресурсы Российской Федерации на решение попутных задач. Поэтому мы прогнозируем обострение ситуации в регионе, — заявил председатель КГБ.

Он подчеркнул, что работники ключевых предприятий Белоруссии являлись и являются объектом атаки западных спецслужб и других деструктивных сил, призванных парализовать работу и погрузить экономику страны в кризис. Значительную роль в этом, по словам Тертеля, играет «так называемая оппозиция» и «засилье лживой информации» в Интернете, направленное на дестабилизацию общества.

Но все будет хорошо. В ближайшее время мы не ожидаем активной фазы каких-то осложнений в периметре наших границ, но к этому надо быть готовым, — констатировал Тертель.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что «Запад столкнул славянские народы лбами» и теперь пытается втянуть в конфликт Белоруссию «всеми правдами и неправдами». Он отметил, что Европа и США ищут новые способы влияния на Минск, в то время как по отношению к Белоруссии не первый год продолжается «политический прессинг» в виде экономических санкций, военного присутствия и демонстрации военной решимости возле границ республики.