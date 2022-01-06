В казахстанском Актау завершился четырёхдневный мирный митинг
Ксения Голуб
Ксения Голуб
17:43, 06 января 2022
Участники акции протеста с требованием снижения цены на сжиженный природный газ в АктауФото: Камшат Абдирайым/Sputnik/РИА Новости
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Ситуация в Актау, областном центре, находящемся на западе Казахстана, постепенно стабилизируется. В городе практически завершился продолжавшийся четверо суток мирный митинг, его участники разобрали часть палаток, передает Sputnik Казахстан. В городе сохраняется спокойная обстановка.
В Актау ситуация также постепенно стабилизируется. Мирный митинг, который продолжался четверо суток, практически закончился. Жители разобрали палатки, которые были установлены на центральной дороге рядом с площадью Ынтымак, сейчас они расходятся по домам, — сказано в эфире телеканала.
По сообщению агентства, «в целом в Актау всё спокойно», однако при этом доступ к мобильному интернету в городе не возобновлён.
С обращением к населению выступил Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, который призвал жителей соблюдать все условия режима чрезвычайного положения. Он продлится в государстве до 19 января.
В Шымкенте также ситуация стабилизировалась, кадры оттуда опубликовало казахстанское государственное телевидение, сообщили РИА Новости.
Ранее сообщалось, что здания администраций Жамбылской области и города Семей были освобождены от участников протестов. Силовики также зачистили от вооружённых протестующих здание регионального филиала правящей партии «Нур Отан» и принадлежащее полицейскому ведомству строение в городе Тараз.