В казахстанском Актау завершился четырёхдневный мирный митинг

Участники акции протеста с требованием снижения цены на сжиженный природный газ в Актау

Ситуация в Актау, областном центре, находящемся на западе Казахстана, постепенно стабилизируется. В городе практически завершился продолжавшийся четверо суток мирный митинг, его участники разобрали часть палаток, передает Sputnik Казахстан. В городе сохраняется спокойная обстановка.

В Актау ситуация также постепенно стабилизируется. Мирный митинг, который продолжался четверо суток, практически закончился. Жители разобрали палатки, которые были установлены на центральной дороге рядом с площадью Ынтымак, сейчас они расходятся по домам, — сказано в эфире телеканала.

По сообщению агентства, «в целом в Актау всё спокойно», однако при этом доступ к мобильному интернету в городе не возобновлён.

С обращением к населению выступил Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, который призвал жителей соблюдать все условия режима чрезвычайного положения. Он продлится в государстве до 19 января.

В Шымкенте также ситуация стабилизировалась, кадры оттуда опубликовало казахстанское государственное телевидение, сообщили РИА Новости.

Ранее сообщалось, что здания администраций Жамбылской области и города Семей были освобождены от участников протестов. Силовики также зачистили от вооружённых протестующих здание регионального филиала правящей партии «Нур Отан» и принадлежащее полицейскому ведомству строение в городе Тараз.