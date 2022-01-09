В Казахстане заявили о стабилизации ситуации в стране

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Ситуация в Казахстане стабилизировалась и находится под контролем, очаги террористических угроз ликвидированы, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности. В настоящий момент ведутся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Также обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия.

Призываем всех граждан оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности. В добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков, — говорится в сообщении пресс-службы Комитета национальной безопасности.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.