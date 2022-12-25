В Казахстане заявили о регулярных призывах к России и Украине о переговорах Глава МИД Казахстана сообщил о регулярных призывах к России и Украине о переговорах

Фото: Vyacheslav Evseev/Russian Look/Global Look Press

Астана, Казахстан

Вице-премьер — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что власти республики поддерживают дружественные отношения и Россией, и с Украиной. Астана регулярно призывает Москву и Киев урегулировать конфликт дипломатическим путем, отметил он в беседе с японским телеканалом NHK.

Россия и Украина — это исторически дружественные для Казахстана государства. Президент [республики Касым-Жомарт] Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта, — подчеркнул дипломат.

Тлеуберди напомнил о тесных экономических отношениях Астаны и Москвы. По его словам, из-за этого на экономику Казахстана негативно влияют санкции против России. Дипломат указал на то, что республика не присоединилась к антироссийским санкциям. При этом в Астане придерживаются принципа, согласно которому экономика Казахстана не может использоваться для обхода антироссийских санкций, добавил Тлеуберди.

Ранее исполняющий обязанности председателя комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ильяс Испанов заявил, что свыше 830 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, при этом выехали 780 тысяч человек. По его словам, часть граждан России, которые находятся на территории Казахстана, работают в соответствии с официальными договорами.