В Казахстане заявили о приоритете российского запроса в деле Кислицина Прокуратура Казахстана: запрос Москвы в деле Кислицина будет иметь приоритет перед Вашингтоном

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Запрос российской стороны на экстрадицию задержанного в стране сотрудника компании F.A.C.C.T., россиянина Никиты Кислицина имеет приоритет перед аналогичной просьбой США, передает РИА Новости со ссылкой на замгенпрокурора Казахстана Улана Байжанова. Он подчеркнул, что инициаторы запроса должны предоставить доказательства его обоснованности и Астана намерена изучить основания, изложенные в этих запросах.

Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, они достаточно серьезные, — сказал он.

В 2020 году Минюст США включил Кислицина в число подозреваемых по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого во взломах соцсети LinkedIn, хостинга Dropbox и сервиса Formspring. По версии американских властей, Кислицин был причастен ко взлому Formspring в 2012 году, похищению данных пользователей и попытке их продажи третьему лицу за €5500.

В марте 2023 года ФСБ России объявила о завершении расследования дела в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, который был арестован по обвинению в государственной измене. В апреле стало известно, что акционеры и топ-менеджеры из России выкупили бизнес Group-IB и продолжат развитие компании под новым брендом F.A.С.С.T.

В Group-IB отвергали обвинения и называли их бездоказательными, отмечая, что на тот период Кислицын не являлся их сотрудником. Ранее Кислицин работал независимым аналитиком, с 2006 по 2012 год являлся главным редактором российского журнала «Хакер».