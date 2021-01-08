В Казахстане завершилось голосование на выборах в парламент

https://static.news.ru/photo/d2842cbc-5361-11eb-87b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Голосование на очередных выборах депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, а также маслихатов (местных представительных органов) завершилось в 21:00 (18:00 мск) на территории всей страны. По данным Генпрокуратуры, выборы прошли в спокойной обстановке.

Всего в Казахстане в день голосования работали около 9,9 тыс. избирательных участков. Ещё 66 участков были организованы в 53 странах, в том числе в пяти российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Омске и Казани. По данным МИД республики, на заграничных участках проголосовали более 4,5 тыс. казахстанцев.

В целом по стране явка на момент закрытия большей части избирательных участков составила 63,1%. ЦИК Казахстана планирует огласить предварительные итоги голосования 11 января, а все избирательные процедуры завершить до 17 января.

Электоральная кампания и непосредственно сам день голосования прошли в спокойной обстановке. Выборы проведены с соблюдением требований конституции и конституционного закона «О выборах» Республики Казахстан, — цитирует ТАСС старшего помощника генпрокурора республики Азамата Саргазина.

Как писал NEWS.ru, 10 января в Алма-Ате представители различных движений, считающие проходящие в Казахстане парламентские выборы нелегитимными, вышли на акцию протеста. Митинг проходит на площади Республики. Полиция заблокировала на подступах к монументу Независимости представителей движения «Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан»), а также создаваемой Демократической партии Казахстана во главе с её лидером Жанболатом Мамаем. Несколько десятков участников акции протеста оказались в плотном кольце, которым их окружили сотрудники СОБРа. Протестующие скандируют «Бойкот!». Сама площадь Республики и все подходы к ней были заблокированы полицейскими.