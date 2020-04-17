Страны СНГ

В Казахстане заражённая коронавирусом женщина родила ребёнка без COVID-19

09:26, 17 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане заражённая коронавирусом женщина родила ребёнка. Врачи не выявили у малыша следов инфицирования COVID-19.

13 апреля жительницу Алма-Аты, находившуюся на 39-й неделе беременности, доставили в больницу как лицо, контактировавшее с заражённым коронавирусом человеком. Анализ на наличие инфекции в организме дал положительный результат. 

Мальчик весом более 3,5 кг появился на свет 15 апреля с помощью кесарева сечения. По словам врачей, новорождённый «совершенно здоров», он находится в детском отделении. Состояние его мамы оценивается как удовлетворительное, её хотят перевести в инфекционный стационар.

Сразу же у новорождённого взяли анализы, которые показали отрицательный результат, — цитирует Tengrinews руководителя управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухана Абилдаева.

Ранее в Барнауле пациентка с COVID-19 родила ребёнка без коронавируса, писал NEWS.ru.

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