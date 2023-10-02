В Казахстане запретили въезд критикующим страну иностранцам

Казахстан запретил въезд иностранцам, критикующим страну, и добавляет их в особый список, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге для журналистов. По его словам, которые приводит издание Orda.kz, такие списки ведет каждая страна.

Такой список мы ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать, — сказал Смадияров.

Издание отмечает, что до этого Смадияров прокомментировал высказывание российского эндокринолога Ильи Магери в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Врач ответил женщине, которая негативно высказалась о России, заявив, что из-за таких людей нужно напасть на Казахстан. Позднее он принес извинения за свои слова. Смадияров призвал Магери заниматься своими делами, но при этом не уточнил, добавят ли его в стоп-лист иностранцев.

Ранее два концертных зала в Казахстане сообщили, что не смогут провести концерты Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) 8 и 9 октября по техническим причинам. Руководство центрального концертного зала «Казахстан» в Астане 30 сентября объявило о работах по ремонту водопровода, а 1 октября Дворец республики в Алма-Ате сообщил о поломке сцены. На ремонт в обоих концертных залах уйдет примерно две недели.