В Казахстане захотели ввести пожизненное для создателей нарколабораторий

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В Казахстане захотели ввести пожизненное лишение свободы для создателей нарколабораторий, сообщает EADaily. С таким предложением выступил министр внутренних дел Ержан Саденов. Сейчас максимальный срок за подобные преступления составляет 15 лет лишения свободы.

Как уточняет издание, одновременно с этим в ведомстве хотят освобождать от ответственности тех, кто занимается закладками наркотиков, при условии, что преступление было совершено впервые, а задержанный активно сотрудничал со следствием. Саденов объяснил, что это связано с тем, что закладчиками часто становятся подростки и молодые люди из неблагополучных семей.

За 2023 год правоохранительные органы Казахстана ликвидировали четыре транснациональные организованные преступные группы, которые занимались изготовлением запрещенных веществ в лабораторных условиях. К уголовной ответственности привлекли 14 человек, из которых 13 — иностранные граждане.

Российские правоохранители ранее пресекли деятельность наркогруппировки, руководство которой осуществлялось с территории Украины. За несколько лет была создана целая сеть нарколабораторий, которая работала в Московской, Псковской и Рязанской областях.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.