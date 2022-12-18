В Казахстане задержали известного журналиста Козачкова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казахстане задержали одного из самых известных журналистов-расследователей Михаила Козачкова, передает SOTA. Telegram-канал, ссылаясь на данные Агентства по финансовому мониторингу, уточняет, что сотрудника СМИ подозревают в пособничестве рейдерским захватам в виде информационных атак за 52 млн тенге (около 7, 2 млн рублей). Журналист ведет свой Telegram-канал Kozachkov offside (91 тысяча подписчиков).

В источнике уточнили, что обыск и допрос в квартире у Козачкова проходил без адвоката. На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Фонд-бюро расследований коррупции» показано, как следователи закрывают дверь прямо перед правозащитником.

На сайте общественно-политической газеты «Время», где работает Козачков, выпустили письмо в защиту своего сотрудника. По информации издания, журналист написал множество материалов о коррупции в госорганах. В последних публикациях, как указывает газета, сотрудник СМИ критиковал экс-главу Верховного суда, кадровую политику Генпрокуратуры, а также освещал «многочисленные подставы» со стороны следователей финмониторинга.

В ответном заявлении Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) говорится о том, что журналист грубо нарушал требования закона «о средствах массовой информации».

Редакция направила своих представителей для оказания Михаилу квалифицированной юридической помощи. На этот момент достоверно известно, что Козачков задержан и доставлен для дачи показаний в департамент экономических расследований по Алматы. В его доме в это время проводится обыск. Ни адвокат Михаила, ни защитник его жены не допущены к следственным действиям, которые проводились в его квартире, — сказано в сообщении газеты.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После решения Латвии вещание «Дождя» прекратили и в Литве. Вещание канала прекратилось 8 декабря.