В Казахстане задержали двух экс-заместителей главы КНБ по делу о госизмене

В Казахстане задержаны два бывших заместителя экс-главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Их подозревают в государственной измене, превышении должностных полномочий и насильственном захвате власти, сообщает Sputnik Казахстан.

Речь идёт о начальнике Службы специального назначения «А» Ануаре Садыкулове и заместителе председателя КНБ Даулете Ергожине. В рамках дела о госизмене проводятся дополнительные досудебные расследования по фактам вышеуказанных преступлений.

Масимов был отправлен в отставку на фоне массовых беспорядков и антитеррористической операции в Алма-Ате. 8 января его задержали, а 11-го стало известно, что суд арестовал его на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением гражданства Казахстана или без такового.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками.