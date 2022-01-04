В Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода

В казахстанском Жанаозене задержали директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод». В отношении руководителя предприятия Агентством РК по финансовому мониторингу начато досудебное расследование, передает ИА «NewTimes.kz». Как отмечается, директор завода беспричинно поднял цену на сжиженный газ.

Также был задержан глава центра электронных торгов по сжиженному газу.

Казахский газоперерабатывающий завод обеспечивает сжиженным газом значительную часть страны и в частности Мангистаускую область, где это топливо используют в основном для заправки автотранспорта.

Ранее в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Накануне стало известно, что президент Казахстана принял отставку правительства страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов. Он также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в стране.

Отставка правительства произошла на фоне протестов, развернувшихся в республике. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Как объяснили в Министерстве энергетики страны, с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

В результате беспорядков в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.