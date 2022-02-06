В Казахстане задержали бывшего зампреда КНБ

В Казахстане задержали бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Даулета Ергожина, сообщает «Интерфакс». Уголовному делу присвоен гриф «совершенно секретно». Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Также под стражу были взяты экс-глава КНБ Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов. Они проходят подозреваемыми по делу о госизмене и действиях, направленных на насильственный захват власти.

Сообщаем, что в отношении К.Масимова, А.Садыкулова и Д.Ергожина избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — отмечено в заявлении КНБ.

В КНБ пояснили, что досудебное расследование по факту госизмены (ст. 175 ч.1 УК Казахстана) было начато ещё 6 января. Масимова задержали 8 января.

Ранее сообщалось о задержании председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева и вице-министра экологии Казахстана Ахметжана Примкулова. При этом управляющий директор компании Руслан Шамшиев покончил с собой. Компания занималась утильсбором, то есть собирала разовые платежи, которые в будущем должны были быть потрачены на утилизацию машин. По некоторым данным, «Оператор РОП» был связан с одной из дочерей первого президента страны — Алиёй Назарбаевой.