В Казахстане задержали 35 экстремистов — участников январских беспорядков

В Казахстане задержаны 35 экстремистов, подстрекавших людей к участию в массовых беспорядках, сообщает «Sputnik Казахстан». Как заявили в генеральной прокуратуре страны, задержанные также принимали участие в беспорядках, у них нашли огнестрельное оружие, готовое к применению.

Как сообщил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров, задержанные оказались членами запрещённой в Казахстане экстремистской организации «ДВК/ Коше».

По сути, наша страна столкнулась с гибридной атакой. Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные криминальные круги, вооружили и координировали их действия, — заявил Ожаров, которого цитирует ТАСС.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имевшемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения её главы Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты инфраструктуры Казахстана, позволив использовать казахстанские войска для борьбы с боевиками. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.