В Казахстане выявили новую мутацию коронавируса

Научные специалисты в Казахстане выявили новую мутацию коронавирусной инфекции, схожую с индийским штаммом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Очередная мутация была выявлена после того, как учёные получили ПЦР-скрининг положительных тестов на COVID-19. Их сделали после резкого скачка заболеваемости в городе Нур-Султан — столице государства. Мутацию признали характерной для индийского штамма инфекции.

Эксперты проведут исследование образцов ДНК, и только по окончании этой работы дадут окончательное подтверждение наличия мутации и её принадлежности к индийскому штамму. За 20 июня в Казахстане выявлено 930 новых заболевших, из них в Нур-Султане — 215. Население страны — 18,8 миллиона человек.

Ранее власти штата Махараштра, расположенного в центре Индии, заявили о 20 случаях заражения новой разновидностью индийского штамма коронавируса. Ему дали название «дельта плюс» (B.1.617.2.1), сообщил телеканалу India TV глава Управления медицинского образования и исследований доктор Т. П. Лахан.

В портовом городе Ратнагири выявили пять случаев заражения, при этом двое инфицированных не имели симптомов. Вокруг места обнаружения мутации городские власти создали зоны сдерживания.