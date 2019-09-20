https://static.news.ru/photo/25559d02-dc46-11e9-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Шестерых членов преступной группировки, промышлявшей контрабандой нефтепродуктов из России, осудили в Казахстане. Фигуранты получили различные сроки лишения свободы.

ОПГ действовала в казахстанском городе Уральске. Спецоперация по их задержанию прошла ещё в 2017 году. Дело слушалось в суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области, сообщает 21 сентября комитет нацбезопасности республики.

К. Намазбаев, Ж. Каиырбаев, Т. Калиев, А. Балтурманов, Н. Кенженов и Б. Жакатаев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 197, 216, 244, 245, 262 (незаконная транспортировка нефтепродуктов, совершение действий по выписке счёта-фактуры, уклонение гражданина от уплаты налога, участие в организованной преступной группе) Уголовного кодекса, — отмечается в пресс-релизе.

Инстанция также приняла решение конфисковать у членов ОПГ полученный доход от незаконной реализации битума на сумму 3,9 млрд тенге ($10,09 млн) и пять грузовых автомашин.

Ранее белорусские таможенники совместно с Комитетом государственной безопасности (КГБ) раскрыли схему переправки оружия из Украиныв РФ. Нелегальный канал транзитом проходил через территорию Белоруссии. Часть оружия направлялась сначала в Литву, а потом — крупными партиями в Россию. Среди поставок: автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, а также большое количество боеприпасов, писал News.ru.