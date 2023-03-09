В Казахстане вынесли приговор экс-министру обороны Экс-министра обороны Казахстана Бектанова осудили на 12 лет за превышение власти во время протестов

Фото: Савицкий Вадим/ТАСС

Мурат Бектанов

Экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова приговорили к 12 годам лишения свободы, передает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Его обвинили по статье о превышении власти, совершенном в боевой обстановке. Уголовное дело против Бектанова возбудили после протестов в стране в январе 2022 года.

М. Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 года по ч.3 ст. 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, — сообщили в суде.

Более детальную информацию по приговору суд не предоставил, поскольку дело было рассмотрено под грифом «Секретно». Издание пишет, что расследование в отношении Бектанова началось 19 февраля 2022 года из-за его «бездействия на службе». Перед этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал его за безынициативность во время массовых беспорядков. В начале 2023 года генпрокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Бектанов «отдавал явно незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты».

Власти Казахстана ранее отобрали у Болата Назарбаева — брата экс-президента республики Нурсултана Назарбаева — почти 300 тысяч га земельных участков, присвоенных незаконно, и вернули их государству. На текущий момент у родственника бывшего главы государства конфисковали 239 тысяч га земли в Мангистауской области и 60 тысяч га в Жамбылской области.