В Казахстане вынесли приговор 17 участникам январских беспорядков

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Суд в казахстанском городе Тараз вынес приговор 17 участникам январских беспорядков, сообщает Sputnik Казахстан. По информации агентства, участники протестов получили от двух до четырех лет лишения свободы условно. Подсудимые признали вину. Их также обвинили в кражах с проникновением в служебные помещения.

В Таразе осудили 17 участников январских беспорядков. Также их обвиняли в кражах с проникновением в служебные помещения. Все 17 подсудимых признали вину. Им назначили от двух до четырех лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля, — сообщает агентство.

Акции протеста захлестнули Казахстан с 2 января, после того как в стране резко выросли цены на газ с 38 (4,74 рубля) до 120 (14,96 рублей) тенге за литр. Протестующие потребовали снизить ее вдвое. Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. Протесты развернулись в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе.

Беспорядки продлились ровно девять дней, с 2 по 11 января. При этом уже 7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении порядка на территории страны. По результатам этих событий в республике сменились премьер-министр, госсекретарь и спикер нижней палаты парламента. Большая часть министров покинули свои кресла. Глава правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев лишился своей должности. Его место занял Касым-Жомарт Токаев.