В Казахстане вынесен приговор бывшей жене племянника Назарбаева В Казахстане экс-супруга племянника Назарбаева приговорена к восьми годам лишения свободы

Фото: shutterstock.com

В Казахстане суд города Кызылорды приговорил бывшую супругу племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды к восьми годам лишения свободы, она признана виновной в хищении более 440 млн тенге (более 8,5 млн рублей), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Уточняется, что при вынесении приговора был учтен приговор, вынесенный ранее судом Астаны (7 лет лишения свободы).

Кроме того, как пишет издание, Гульмире Сатыбалды запрещено занимать руководящие должности в коммерческих структурах сроком на 10 лет.

Гульмира Сатыбалды является бывшей супругой Кайрата Сатыбалды — одного из самых влиятельных бизнесменов Казахстана (по версии Forbes Kazakhstan) и племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева..

В сентябре 2022 года суд Астаны признал Кайрата Сатыбалды виновным в хищениях, бизнесмен был приговорен к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на госслужбе сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что Гульмира Сатыбалды обвиняется в рейдерских захватах и крупных хищениях государственных средств. Следствие велось по двум фактам незаконного завладения долями участия в предприятиях, которое было сопряжено с похищением человека.