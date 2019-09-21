https://static.news.ru/photo/28a6b9d2-dd59-11e9-a10e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Поэтапное ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов вводится в Казахстане. Первым шагом стал запрет на их бесплатную выдачу покупателям в магазинах.

Соответствующий меморандум Министерство экологии республики заключило с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Ассоциацией экологических организаций.

Глава ведомства Магзум Мирзагалиев уточнил, что речь идёт о пакетах плотностью меньше 20 микрон, так называемых маечках. По его данным, при таком подходе потребление пластика и полиэтилена снижается на 30%.

Между тем, по словам министра, говорить о полном запрете на полиэтиленовые пакеты «пока преждевременно».

Пока у нас нет достойной альтернативы. У нас есть производители, которые выпускают биоразлагаемые пакеты, но полностью весь рынок они закрыть не могут. Поэтому было принято решение о поэтапном ограничении, — пояснил журналистам министр.

Ранее News.ru писал, что химики Томского политехнического университета (ТПУ) рассчитывают в 2022 году запустить производство биоразлагаемого пластика. Сейчас они разрабатывают первый в мире реактор для этих целей и саму технологию.

На выходе будет получаться продукт, пригодный для использования в промышленности и позволяющий получать сырьё высокого качества.