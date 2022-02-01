В Казахстане ввели запрет на повышение зарплаты министрам и депутатам

Правительство Казахстана одобрило во вторник, 1 февраля, постановление, по которому министрам, депутатам и главам городов республики не будет увеличиваться заработная плата, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра на официальном сайте. Ранее 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о вводе пятилетнего моратория на повышение зарплаты чиновникам.

В рамках исполнения поручения главы государства принято постановление «О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам парламента, членам правительства и акимам (главам администраций) всех уровней», — говорится в сообщении.

В добавок. Токаев в середине января поручил создать общественный социальный фонд, который будет заниматься решением социальных проблем. Он планирует, что эти «значительные и регулярные отчисления» пойдут в фонд со стороны бизнесменов, в частности тех, кто разбогател благодаря бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву. Проект был представлен во время выступления президента перед парламентариями.

Ранее Президент Казахстана утвердил новый состав правительства государства, большая часть чиновников ранее не занимала данных постов. Сохранить должности смогли только главы МИД, Минобороны и МВД. Указ о назначении размещён на официальном сайте президента республики.