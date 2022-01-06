В Казахстане ввели критический уровень террористической опасности

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ

В Казахстане введён критический уровень террористической опасности, сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики. В ведомстве призвали жителей отнестись к введённым ограничениям с пониманием и неукоснительно соблюдать требования госорганов и силовиков. На всей территории страны действует режим антитеррористической операции, выставлены круглосуточные блокпосты.

На всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции, — говорится в сообщении.

В МВД Казахстана добавили, что в республике реализуются мероприятия в рамках чрезвычайного положения. На территории страны выставлены 70 круглосуточных блокпостов.

При «красном» уровне террористической опасности спецслужбы вправе производить личный досмотр граждан, их вещей, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать его движение. Кроме того, разрешается беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения, сообщает Telegram-канал Tengrinews.kz.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что силовики ликвидировали 26 вооружённых преступников. Ещё 18 были ранены, задержано свыше трёх тысяч человек. При этом погибли 18 силовиков, около 750 полицейских и нацгвардейцев пострадали.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.